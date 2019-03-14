Львенок в "Лексусе": ростовчане обсуждают фотографию хищника в багажнике

СЕГОДНЯ 13:23 2019-03-14T13:32:05+03:00

Пользователи сети пишут, что животному лучше быть в дикой природе, чем становиться доказательством чьего-то богатства

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В городском паблике Ростова в социальной сети появилась фотография львенка, который сидит в открытом багажнике "Лексуса". Милого хищника ласково окрестили "котенком". В комментариях ростовчане сетуют, что животное стало чей-то игрушкой, мол, богатые люди забавляются, пока малыш не подрос, а потом бросят его где-нибудь без должного ухода.

В полиции "Комсомолке" прокомментировали, что данное фото не является поводом для проверки стражами порядка, так как конкретно на нем не зафиксировано никаких нарушений правил содержания или перевозки хищных зверей.

Напомним, несколько лет назад возле придорожного кафе в Азовском районе нашли медвежонка, которого приковали к дереву около трассы. Сердобольные люди предположили, что косолапого используют для привлечения посетителей. Но когда вокруг малыша поднялась информационная шумиха, его сразу же убрали с глаз долой.

ИСТОЧНИК KP.RU