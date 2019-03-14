«Нехороший купальник»: Хейтеры осудили «Миссис Россия» Полину Диброву за фото на пляже

СЕГОДНЯ 14:44 2019-03-14T14:44:21+03:00

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«Миссис Россия» Полина Диброва частенько радует поклонников отличными фото. Мать троих мальчиков в идеальной форме, а опубликованные моделью кадры - лишнее тому подтверждение. Однако некоторые из них попадают под критику хейтеров. Вот и на этот раз поводом для обсуждения стала фотография в купальнике, которая была сделана на одном из заграничных курортов. Надпись на нем «Королевы рождаются в июле».

- Так хочется тепла и солнца, а еще, моря и песка... Испания, я соскучилась, - подписала Полина снимок.

polinadibrova Так хочется тепла и солнца

Под фото уже тысячи лайков и десятки комментариев в духе: «Полиночка, ну красотка», «Надпись на купальнике огонь», «Спасатель Малибу», «Какая Вы красивая», «Правда отлично выглядите, так держать».

Однако нашлись и те, кто раскритиковал внешний вид молодой многодетной матери.

- Нехороший купальник, - так написала одна из ее подписчиц в возрасте.

ИСТОЧНИК KP.RU