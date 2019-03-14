2019-03-14T14:56:42+03:00
Общество

«Глаза Анаконды»: подписчиков шокировал взгляд известной пловчихи Юлии Ефимовой

Под фото больше десяти тысяч лайков
ГОШЕВ Игорь
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Спортсменка из города Волгодонска Ростовской области поделилась в своем Инстаграм фото, которое изумило поклонников. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Спортсменка из города Волгодонска Ростовской области поделилась в своем Инстаграм фото, которое изумило поклонников. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
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Спортсменка из города Волгодонска Ростовской области поделилась в своем Инстаграм фото, которое изумило поклонников. На нем Чемпионка Европы по плаванию-2018 смотрит на подписчиков взглядом, от которого просто невозможно отвести глаз. При этом за спортивными достижениями красавицы не все разглядели, какого же они у нее красивого цвета. Один из подписчиков даже назвал увиденное «Изумрудное волшебство».

Были и такие комментарии: «Глаза Анаконды», «Огнищееее красивые», «Две кошечки», «Шикарна».

pryanya93pryanya93
Юлия Ефимова.Под фото больше десяти тысяч лайков
13960 отметок «Нравится»102 комментариевInstagram

Напомним, лидера российской сборной по плаванию Юлию Ефимову называют одной из самых красивых спортсменок. А комментатор популярного мужского журнала даже назвал ее пятую точку лучшей во всем российском спорте. Также пловчиха нередко публикует фото в откровенных нарядах и нижнем белье. И под каждым из них тысячи лайков и восторженных комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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