«Глаза Анаконды»: подписчиков шокировал взгляд известной пловчихи Юлии Ефимовой

СЕГОДНЯ 14:56 2019-03-14T14:56:42+03:00

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Спортсменка из города Волгодонска Ростовской области поделилась в своем Инстаграм фото, которое изумило поклонников. На нем Чемпионка Европы по плаванию-2018 смотрит на подписчиков взглядом, от которого просто невозможно отвести глаз. При этом за спортивными достижениями красавицы не все разглядели, какого же они у нее красивого цвета. Один из подписчиков даже назвал увиденное «Изумрудное волшебство».

Были и такие комментарии: «Глаза Анаконды», «Огнищееее красивые», «Две кошечки», «Шикарна».

pryanya93 Юлия Ефимова.Под фото больше десяти тысяч лайков

Напомним, лидера российской сборной по плаванию Юлию Ефимову называют одной из самых красивых спортсменок. А комментатор популярного мужского журнала даже назвал ее пятую точку лучшей во всем российском спорте. Также пловчиха нередко публикует фото в откровенных нарядах и нижнем белье. И под каждым из них тысячи лайков и восторженных комментариев.

ИСТОЧНИК KP.RU