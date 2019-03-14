Для жителей Ростовской области проведут «Ипотечную субботу»
Уже 16 марта сразу в трех донских городах - Ростове-на-Дону, Таганроге и Волгодонске, в пройдет «Ипотечная суббота». Ее проведут в банке ВТБ с 10:00 до 17:00 (адреса см. ниже). Посетителям будет представлено более 500 объектов недвижимости как на рынке строящегося, так и готового жилья. Известно, что на одной площадке соберутся ведущие агентства недвижимости Ростовской области - «Союз застройщиков», «Титул», «Дон-МТ», «Лендлорд», «Форсаж» и «СмениКварти.ру».
- Покупатели смогут забронировать квартиру, получить юридическую помощь и квалифицированную консультацию специалиста банка по вопросам ипотечного кредитования, рассчитать размер возможного ежемесячного платежа, а также подать заявку на оформление кредита, - сообщили в ВТБ.
В банке напомнили, что семьи с двумя и более детьми могут приобрести жилье с использованием госсубсидии по ставке шесть процентов.
КОНКРЕТНО
Где состоится мероприятие
В Ростове-на-Дону:
- ул. Максима Горького, 106,
- пр. Буденновский, 91/258,
- пр. Коммунистический, 27,
- пр. Ворошиловский, 37/106-108.,
В Таганроге:
- ул. Греческая, 17/ пер. 1-й Крепостной, 24.
В Волгодонске:
- ул. 30 Лет Победы, 4.
ИСТОЧНИК KP.RU