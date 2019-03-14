В Ростове-на-Дону не будут отменять концерт «Ленинграда» на новом стадионе

СЕГОДНЯ 16:07 2019-03-14T16:08:47+03:00

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Управляющая компания стадиона «Ростов Арена» прокомментировала информацию об отмене концерта группировки «Ленинград», который запланирован на сентябрь нынешнего года. Напомним, об этом сообщил ряд СМИ, называя причину — может быть испорчен дорогой газон.

- При подготовке футбольных стадионов к концертному туру группировки «Ленинград» будут применены специальные защитные меры, - говорится в информации ФГУП «Спорт-Ин». - В сценической зоне будет смонтировано универсальное модульное полипропиленовое покрытие для защиты газонов от нагрузки средней и повышенной тяжести, которое выдерживает тяжелую технику и большие сценические конструкции.

По данным управляющей компании, это покрытие из полупрозрачного материала пропускает необходимое количества света для обеспечения роста травы, предотвращает ее пожелтение. С его помощью «футбольное поле стадиона быстро трансформируется в концертную площадку, выдерживающую многотысячную армию поклонников».

ИСТОЧНИК KP.RU