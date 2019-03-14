В Ростове-на-Дону не будут отменять концерт «Ленинграда» на новом стадионе
Управляющая компания стадиона «Ростов Арена» прокомментировала информацию об отмене концерта группировки «Ленинград», который запланирован на сентябрь нынешнего года. Напомним, об этом сообщил ряд СМИ, называя причину — может быть испорчен дорогой газон.
- При подготовке футбольных стадионов к концертному туру группировки «Ленинград» будут применены специальные защитные меры, - говорится в информации ФГУП «Спорт-Ин». - В сценической зоне будет смонтировано универсальное модульное полипропиленовое покрытие для защиты газонов от нагрузки средней и повышенной тяжести, которое выдерживает тяжелую технику и большие сценические конструкции.
По данным управляющей компании, это покрытие из полупрозрачного материала пропускает необходимое количества света для обеспечения роста травы, предотвращает ее пожелтение. С его помощью «футбольное поле стадиона быстро трансформируется в концертную площадку, выдерживающую многотысячную армию поклонников».
ИСТОЧНИК KP.RU