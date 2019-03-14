2019-03-14T16:53:27+03:00
Происшествия

В Новочеркасске задержали доставщика дров, который обворовал клиента

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Новочеркасске задержали мужчину достаточно редкой профессии - доставщика дров. Как сообщают правоохранительные органы, мужчина привозил дрова владельцам частных домов, которые не газифицированы. Одного такого клиента мужчина и обворовал.

- Приехав в один из домов хутора Мокрый Керчик, он заметил, что хозяева отсутствуют, - рассказали в полиции. - Пройдя во двор, увидел хозяйственную постройку, но так как она была заперта на замок, повредил стекло и вытащил из помещения лестницу и электрический инструмент. Часть похищенного ему удалось продать.

Известно, что ранее у мужчины были проблемы с законом. Он судим за кражу и наркотики. Теперь ему грозит новый срок. На время расследования уголовного дела подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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