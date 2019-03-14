2019-03-14T17:22:09+03:00
Общество

«Сказочно красиво и нежно»: поклонники оценили цепи и откровенное мини «Мисс Россия» Татьяны Котовой

Красавица поделилась с подписчиками мыслями: почему важно говорить нет
ГОШЕВ Игорь
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«Мисс Россия» Татьяна Котова порадовала поклонников фото в откровенном мини. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.«Мисс Россия» Татьяна Котова порадовала поклонников фото в откровенном мини. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.
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«Мисс Россия» Татьяна Котова порадовала поклонников фото в откровенном мини и цепью, которая украшает ее ногу. Ею она проиллюстрировала пост, в котором поделилась с подписчиками: почему важно говорить нет.

- Стоит сказать нет плохим друзьям, идеям и свиданиям, - написала Татьяна в Инстаграм. - Зачем выходить на улицу, когда хочется остаться дома? Делать то, что делает нас несчастными, незачем. А вот да нужно говорить только новым приключениями и спонтанным ночам. Ведь жизнь так коротка.

kottovakottova
Иногда полезно учиться говорить нет.
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А далее продолжила: «Если хочется что-то изменить в своей жизни - сейчас самый подходящий момент».

Поклонники предположили, что красотка влюблена и совсем скоро расскажет о своем бурном романе. А некоторые прокомментировали снимок так: «Сказочно красиво и нежно», «Шикарное фото», «Вы такая всегда яркая и красивая»

ИСТОЧНИК KP.RU

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