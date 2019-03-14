2019-03-14T17:30:12+03:00
Происшествия

Жительница Аксайского района украла кошелек у женщины, которая отвлеклась на маленького ребенка

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Аксайском районе возбудили уголовное дело в отношении 47-летней местной жительницы, которую подозревают в краже. Согласно официальной версии, она обокрала молодую маму с ребенком.

- В отдел поступило заявление о краже, - рассказали в правоохранительных органах. - Потерпевшая сообщила, что по невнимательности оставила кошелек на капоте автомобиля, а когда вернулась - он пропал.

Благодаря камерам наблюдения удалось установить, что кошелек забрала другая женщина. Она, находясь в сторонке, заметила как молодая мама отвлеклась на ребенка, оставив кошелек на капоте машины. Дождавшись, когда та с малышом зашла в магазин, она забрала портмоне, после чего быстро ушла. Личность женщины установили, после чего ее задержали. На время расследования уголовного дела ей избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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