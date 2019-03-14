2019-03-14T17:38:41+03:00
Общество

«Сапоги как у моей прабабушки»: Фанаты раскритиковали весенний образ третьей жены Тарасова

Модель нередко подвергается нападкам хейтеров
ГОШЕВ Игорь
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Модель нередко подвергается нападкам хейтеров. Фото: Инстаграм Анастасии Костенко.Модель нередко подвергается нападкам хейтеров. Фото: Инстаграм Анастасии Костенко.
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Жена футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова опубликовала в своем микроблоге весенний снимок. На нем она держит на руках маленькую дочку (малышка родилась летом прошлого года, - прим. автр.). Сама же Анастасия в ярком красном пиджаке, черном платье и белых сапожках.

- Ничего не хочется писать, просто оставлю эту фотографию здесь, как воспоминание о вчерашнем дне, - написала она в Инстаграм.

Однако мимо такой красоты не смогли пройти хейтеры.

- Сапоги как у моей прабабушки, - написала одна из них. - Костюм шикарный, ребенок прелесть, сама красавица, - написала одна из подписчиц.

Пост Анастасии набрал всего за несколько часов больше 16 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Анастасии Костенко.

Пост Анастасии набрал всего за несколько часов больше 16 тысяч лайков. Фото: Инстаграм Анастасии Костенко.

- Сапожки супер модные! Но, на мой взгляд, одежда не совсем подходящая к ним. Может ошибаюсь, - высказала свое мнению другой диванный стилист.

Но за хозяйку странички - модель нередко поддается таким нападкам, как обычно, вступились ее поклонники: «Хорошо что осознаете, что далеки от моды, это очень красиво и модно!» и «Красотка и красивые сапоги».

Пост Анастасии набрал всего за несколько часов больше 16 тысяч лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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