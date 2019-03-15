На южном выезде из Ростова-на-Дону возле «Тачанки» в аварии пострадали три человека

СЕГОДНЯ 09:29 2019-03-15T09:40:43+03:00

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Автоинспекторы Ростова-на-Дону разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась накануне, 14 марта, возле «Тачанки».

- Около 22:30 в районе дома 2Б по улице Пойменная 32-летний водитель Hyundai Solaris, по предварительным данным, не справился с управлением, допустив выезд на встречную полосу и столкновение с автомобилем Lada, - пояснили в УГИБДД Ростовской области.

Пострадали три человека - оба водителя и 18-летняя девушка, которая была пассажиркой машины отечественного производства. В социальных сетях написали, что у нее тяжелые переломы ног и таза.

- Ехали за этим солярисом от северного! Всю дорогу исполнял он по жесткому! На светофоре танцевал и просто корячило его! И тут перед тачанкой он пошёл на таран, - написал в городском паблике один из очевидцев аварии (авторский стиль и пунктуация сохранены).

ИСТОЧНИК KP.RU