В Ростове-на-Дону иномарка, поворачивая во двор дома, сбила девятилетнего школьника

СЕГОДНЯ 09:39 2019-03-15T09:39:36+03:00

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В Ростове-на-Дону в больницу доставлен девятилетний школьник, которого днем 14 марта на улице Мечникова сбила машина. По данным правоохранительных органов, он получил травмы различной степени тяжести. На данный момент обстоятельства дорожного происшествия еще устанавливаются.

- По предварительны данным, водитель, 1968 года рождения, управляя автомобилем Киа Рио, при повороте в междворовой проезд допустил наезд на пешехода, - пояснили «КП-Ростов» в автоинспекции донского региона.

Напомним, в тот же день на южном выезде из Ростова-на-Дону при столкновении двух автомобилей пострадали три человека. По сообщению очевидцев, они получили тяжелые травмы, а один из водителей после аварии потерял сознание.

ИСТОЧНИК KP.RU