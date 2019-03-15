2019-03-15T09:55:34+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону будут судить предпринимателя, который продал за 11 млн рублей незаконные квартиры

Мужчину обвиняют в незаконном предпринимательстве
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение о завершении расследования в отношении бизнесмена. Мужчина обвиняется в незаконном предпринимательстве - он построил многоэтажный дом, не имея разрешительной документации, после чего стал продавать квартиры.

- Реализуя преступный умысел, он скрыл от покупателей квартир данные факты, - пояснили в надзорном ведомстве, добавляя, что в период с 2009 по 2013 год злоумышленник продал 9 гражданам квартиры в указанном доме, получив доход на общую сумму свыше 11 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее стало известно, что в Ростове будут судить предпринимателя, построившего трехэтажный дом по адресу: Вересаева, 19А. По версии следствия, обвиняемый имел в собственности земельный участок и разрешение на строительство частного одноквартирного двухэтажного дома, но возвел здание общей площадью более тысячи квадратных метров. Далее он начал продавать квартиры, уверяя, что все законно. В итоге на его удочку попались 15 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Не дай себя доить!»: В Ростове-на-Дону пройдет митинг против «мусорной реформы» и роста тарифов
В Ростове-на-Дону иномарка, поворачивая во двор дома, сбила девятилетнего школьника
На южном выезде из Ростова-на-Дону возле «Тачанки» в аварии пострадали три человека
«Сапоги как у моей прабабушки»: Фанаты раскритиковали весенний образ третьей жены Тарасова
Жительница Аксайского района украла кошелек у женщины, которая отвлеклась на маленького ребенка
«Сказочно красиво и нежно»: поклонники оценили цепи и откровенное мини «Мисс Россия» Татьяны Котовой
В Новочеркасске задержали доставщика дров, который обворовал клиента
В Ростове-на-Дону перекроют несколько улиц
В марте на помощь малоимущим Ростовской области выделено 54 млн рублей
В Ростове-на-Дону не будут отменять концерт «Ленинграда» на новом стадионе
Для жителей Ростовской области проведут «Ипотечную субботу»