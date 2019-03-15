В Ростове-на-Дону будут судить предпринимателя, который продал за 11 млн рублей незаконные квартиры

СЕГОДНЯ 09:54 2019-03-15T09:55:34+03:00

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Прокуратура Ростовской области распространила официальное сообщение о завершении расследования в отношении бизнесмена. Мужчина обвиняется в незаконном предпринимательстве - он построил многоэтажный дом, не имея разрешительной документации, после чего стал продавать квартиры.

- Реализуя преступный умысел, он скрыл от покупателей квартир данные факты, - пояснили в надзорном ведомстве, добавляя, что в период с 2009 по 2013 год злоумышленник продал 9 гражданам квартиры в указанном доме, получив доход на общую сумму свыше 11 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее стало известно, что в Ростове будут судить предпринимателя, построившего трехэтажный дом по адресу: Вересаева, 19А. По версии следствия, обвиняемый имел в собственности земельный участок и разрешение на строительство частного одноквартирного двухэтажного дома, но возвел здание общей площадью более тысячи квадратных метров. Далее он начал продавать квартиры, уверяя, что все законно. В итоге на его удочку попались 15 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU