«Не дай себя доить!»: В Ростове-на-Дону пройдет митинг против «мусорной реформы» и роста тарифов

СЕГОДНЯ 10:00 2019-03-15T10:00:16+03:00

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В субботу, 16 марта, в Ростове-на-Дону пройдет согласованный митинг против «мусорной реформы» и роста тарифов ЖКХ. Об этом рассказали представители партии «Справедливая Россия».

- С 2019 по стране шагает «мусорная реформа», - добавили там. - Нам навязали новую систему начисления платы за вывоз коммунальных отходов. Закон предоставил регионам право самим выбрать методику исчисления. И, судя по всему, правительство Ростовской области считает наш регион одним из самых богатых в России - даже богаче Москвы и Питера. Как еще объяснить тот факт, что максимальный норматив накопления для нашей области был установлен в 3,08 кубометра мусора в года на жителя многоквартирного дома. Он один из самых высоких в стране. То есть, по мнению наших властей, один человек, живущий в квартире каждый день может выбрасывать почти 8,5 литра мусора?!

В «Справедливой России» уверены: то, что сперва назвали реформой на деле вылилось в обычные поборы.

- Мусора не стало меньше, стало меньше только денег в наших карманах, - говорится в сообщении. - Требуем немедленного снижения грабительского норматива накопления твердых коммунальных отходов в Ростовской области. Приходи, не сиди дома! Не дай себя доить!

Желающих поддержать инициативу ждут в 13:00 по адресу пр. 40-летия Победы, 81.

ИСТОЧНИК KP.RU