2019-03-15T10:35:43+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на линию вернули большие автобусы № 22 «Ц-Рынок -Темерник»

В будни на маршруте будет курсировать 15 транспортных средств
Ольга ГОПАЛО
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В будни на маршруте будет курсировать 15 транспортных средств. Фото: администрация Ростова-на-Дону.В будни на маршруте будет курсировать 15 транспортных средств. Фото: администрация Ростова-на-Дону.
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Радостная новость для тех пассажиров, путь которых лежит в центр города из микрорайона Темерник через поселок Чкаловский и обратно. Как рассказали в мэрии города, в пятницу, 15 марта, на маршрут №22 «В. Темерник - Ц. рынок - В. Темерник» вернули автобусы большой вместимости.

- Это сделано в целях улучшения транспортного обслуживания населения и повышения комфорта предоставления транспортных услуг, - добавили в администрации города.

Известно, что в будни будут курсировать 15 автобусов, а в выходные - 12.

Напомним, этому решению предшествовал скандал, который разразился в конце февраля, когда новый руководитель Департамента транспорта донской столицы лично решил проверить, как работают перевозчики по заключенным муниципальным контрактам. В итоге, именно на этом маршруте чиновнику пришлось влезать в час-пик в переполненную пассажирами маршрутку. И лично удостовериться, что водитель несколько раз проигнорировал требования пассажиров сделать остановку. Более того, самого Христофора Ермашова не выпустили, когда он попросил об этом. Выводы были сделаны. Тогда он пояснил корреспонденту «КП-Ростов», что к нарушителям контрактов по пассажирским перевозкам принимаются очень жесткие меры — вплоть до расторжения с ними отношений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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