В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил 34-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-15T10:43:56+03:00

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Ночью 15 марта в Неклиновском районе погиб местный житель. Как сообщили в следственном управлении на транспорте, его сбил поезд.

- По предварительным данным, примерно в 02:30 на 1255 км перегона «Неклиновская - Матвеев-Курган» (село Покровсковское) грузовым поездом был смертельно травмирован пешеход, - сообщили в ведомстве.

Со слов машиниста поезда, мужчина хотела перебежать железнодорожное полотно прямо перед проходящим поездом на запрещающий сигнал светофора. Он применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. Несчастный скончался на месте происшествия до приезда скорой. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

- Призываем граждан быть бдительными, не забывать, что железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности, - добавляют в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU