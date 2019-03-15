В Ростовской области задержали 240 килограммов сомнительного мяса
Как сообщили в управлении ветеринарии, автомобиль ВИС остановили на трассе Самбек - Курган. Во время проверки документов автоинспекторы заметили две туши животных, на которых у водителя не оказалось нужных бумаг. Со слов автомобилиста, он вез мясо из села Ряженое для сдачи в колбасный цех Таганрога. Для дальнейшего разбирательства автоинспекторы вызвали ветеринаров.
- В автомобиле находились 90-килограммовая туша говядины и 150-килограммовая туша конины неизвестного происхождения, - пояснили в ведомстве. - Водитель не смог представить документы, подтверждающие безопасность продукции, сославшись, на то, что не успел их оформить.
В отношении него ветинспекторы возбудили дело об административном правонарушении. Не исключено, что мясо будет изъято для дальнейшей ликвидации, но окончательное решение не принято.
ИСТОЧНИК KP.RU