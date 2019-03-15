2019-03-15T11:09:56+03:00
Происшествия

В Ростове к шести месяцам исправительных работ приговорили мужчину, который пытался продать рога сайгака

Он попался, выставив объявление в Интернете
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Прокуратура Ростовской области сообщила о вынесении приговора в отношении жителя донской столицы. Он признан виновным в том, что хранил и пытался продать «части особо ценных диких животных, принадлежащих к видам», занесенным в Красную книгу России. Речь идет об рогах сайгака (парнокопытное млекопитающее относящиеся к антилопам).

- Судом установлено, что он разместил информацию о продаже на сайте объявлений, указав стоимость, - пояснили в надзорном ведомстве.

На объявление обратили внимание не только покупатели, но и сотрудники природоохранной прокуратуры, после чего было возбуждено уголовное дело. Суд принял решение приговорить ростовчанина к исправительным работам в течение шести месяцев с удержанием 10% заработной платы.

Напомним, в 2002 году сайгак был занесен в Красную Книгу как «вид, находящийся в критическом состоянии». Сегодня уникальное животное можно встретить лишь в Казахстане. На черном рынке особо ценятся рога сайгака, которые используют для лечения ряда заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону аптеку оштрафовали за продажу просроченного «Нурофена» для детей
«Ростелеком» оценил проекты учеников ростовского технопарка «Кванториум»
Ростовские ученые разрабатывают систему прогнозирования срока службы автодорог
В банке ВТБ выяснили: женщины тратят на треть меньше мужчин
В соцсетях Ростова-на-Дону рассказали о новом случае аферы с участием женщины и грудничка
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 16-17 марта 2019: дожди и до плюс восьми тепла
Отмечая "Крымскую весну", ростовчане соберутся в большую пятерку
В РИНХе выбрали нового ректора
В Ростовской области снизился прожиточный минимум для детей
Житель Ростова-на-Дону обокрал квартиру, которую арендовал на сутки
На майские праздники из Ростова-на-Дону в Сочи и Кисловодск запустят дополнительные поезда
Пробки на полгода гарантированы: До конца весны начнется ремонт Западного моста на выезде из Ростова-на-Дону
В Ростовской области задержали 240 килограммов сомнительного мяса
В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил 34-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону на линию вернули большие автобусы № 22 «Ц-Рынок -Темерник»
«Не дай себя доить!»: В Ростове-на-Дону пройдет митинг против «мусорной реформы» и роста тарифов
В Ростове-на-Дону будут судить предпринимателя, который продал за 11 млн рублей незаконные квартиры
В Ростове-на-Дону иномарка, поворачивая во двор дома, сбила девятилетнего школьника
На южном выезде из Ростова-на-Дону возле «Тачанки» в аварии пострадали три человека
«Сапоги как у моей прабабушки»: Фанаты раскритиковали весенний образ третьей жены Тарасова
Жительница Аксайского района украла кошелек у женщины, которая отвлеклась на маленького ребенка
«Сказочно красиво и нежно»: поклонники оценили цепи и откровенное мини «Мисс Россия» Татьяны Котовой
В Новочеркасске задержали доставщика дров, который обворовал клиента
В Ростове-на-Дону перекроют несколько улиц
В марте на помощь малоимущим Ростовской области выделено 54 млн рублей
В Ростове-на-Дону не будут отменять концерт «Ленинграда» на новом стадионе
Для жителей Ростовской области проведут «Ипотечную субботу»