В Ростове к шести месяцам исправительных работ приговорили мужчину, который пытался продать рога сайгака

СЕГОДНЯ 11:02 2019-03-15T11:09:56+03:00

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Прокуратура Ростовской области сообщила о вынесении приговора в отношении жителя донской столицы. Он признан виновным в том, что хранил и пытался продать «части особо ценных диких животных, принадлежащих к видам», занесенным в Красную книгу России. Речь идет об рогах сайгака (парнокопытное млекопитающее относящиеся к антилопам).

- Судом установлено, что он разместил информацию о продаже на сайте объявлений, указав стоимость, - пояснили в надзорном ведомстве.

На объявление обратили внимание не только покупатели, но и сотрудники природоохранной прокуратуры, после чего было возбуждено уголовное дело. Суд принял решение приговорить ростовчанина к исправительным работам в течение шести месяцев с удержанием 10% заработной платы.

Напомним, в 2002 году сайгак был занесен в Красную Книгу как «вид, находящийся в критическом состоянии». Сегодня уникальное животное можно встретить лишь в Казахстане. На черном рынке особо ценятся рога сайгака, которые используют для лечения ряда заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU