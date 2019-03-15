2019-03-15T12:03:26+03:00
Общество

Пробки на полгода гарантированы: До конца весны начнется ремонт Западного моста на выезде из Ростова-на-Дону

Транспортную артерию в порядок должны привести в порядок за 132 млн рублей до конца октября
Александр СТЕПАНОВ
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Дорожные строители будут поочередно ремонтировать сначала одну половину моста, затем - другую. Фото: Яндекс.КартыДорожные строители будут поочередно ремонтировать сначала одну половину моста, затем - другую. Фото: Яндекс.Карты
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Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону объявила о проведении конкурса по выбору подрядчику на ремонт Западного моста на выезде из города по ул. Всесоюзной.

Цена вопроса - 132 млн рублей.

За эти деньги победитель открытого аукциона, который состоится 5 апреля, должен будет до 30 октября отремонтировать и само дорожное полотно, и бетонные опоры, и деформационные швы, и восстановить антикоррозийное покрытие на пролетах.

В технической документации отмечается, что гарантийный срок на верхнюю часть асфальтового покрытия должен составить не менее четырех лет, а двух слоев, которые идут под ним, включая основание, шесть и пять лет, соответственно. Дорожная разметка обязана прослужить как минимум год.

Ремонт пройдет в два этапа: поочередно будут перекрывать сначала одну, потом вторую половину моста, так что пробки на Всесоюзной и вообще на западном въезде-выезде из города гарантированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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