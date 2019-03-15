2019-03-15T12:06:15+03:00
Общество

На майские праздники из Ростова-на-Дону в Сочи и Кисловодск запустят дополнительные поезда

Железнодорожники ожидают увеличение потока отдыхающих в эти дни
Илья БОГОМОЛОВ
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В майские праздники количество поездов из Ростова-на-Дону в города Сочи и Кисловодск увеличится.

Так, 30 апреля и 8 мая в Сочи, помимо обычного ежедневного поезда № 642 «Ростов — Адлер» (отправление в 20:53), отправятся также № 692 (18:31) и № 682 (22:31). Оба состава поедут до Олимпийского парка с остановками в Туапсе, Лазаревской, Лоо, Сочи, Хосте и Адлере.

Обратно они поедут 5 и 12 мая: в 16:17 (682-ой) и в 18:25 (692-ой). В Сочи будут в 17:34 и в 19:44, соответственно. В Ростов - в 4:54 и в 8:06.

Также 30 апреля и 8 мая в 20:36 из донской столицы в Кисловодск отправится дополнительный поезд № 204. В Минеральные Воды он прибудет в 4:28, в Пятигорск — в 5:44, в Ессентуки — в 6:05, в Кисловодск — в 6:40.

Обратно поедут поезда № 655 (отправляется 5 мая в 23:30, прибывает в Ростов в 10:18) и № 203 (отправляется 12 мая в 23:30, прибытие - в 9:09).

Как сообщает сайт "Ростов-Транспорт", биотуалеты и кондиционеры имеются во многих, но не во всех вагонах указанных поездов. Однако на цену билета это не влияет, поэтому при покупке стоит обращать внимание на соответствующие обозначения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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