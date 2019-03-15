2019-03-15T12:15:12+03:00
Происшествия

Житель Ростова-на-Дону обокрал квартиру, которую арендовал на сутки

Мужчина вынес всю бытовую технику
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: ГУ МВД России по РО
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Как рассказали в правоохранительных органах, к ним обратился мужчина, который сообщил о краже. Он пояснил, что сдавал квартиру посуточно, последним арендатором был молодой человек. Когда хозяин приехал за ключами, то обнаружил отсутствие техники. Найти злоумышленника удалось достаточно быстро. Молодой человек признался, что таким образом пытался отдать долги.

26-летний подозреваемый пояснил, что задолжал крупную сумму своему знакомому, чтобы рассчитаться с долгами решил продать бытовую технику из съемной квартиры, - рассказали в полиции. - Часть украденного изъята и возвращена законному владельцу.

В настоящее время в отношении ростовчанина возбуждено уголовное дело, на время расследования которого ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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