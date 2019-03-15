2019-03-15T12:25:55+03:00
Экономика

В Ростовской области снизился прожиточный минимум для детей

Для остальных категорий граждан его величина осталась, практически, прежней
Илья БОГОМОЛОВ
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Ростовстат посчитал величину прожиточного минимума в донском регионе за четвертый квартал 2018 года. В среднем она составила 9657 рублей, для трудоспособных граждан - 10292 рубля, для пенсионеров - 7859 рублей, для детей - 9972 рубля.

- По сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточного минимума снизилась в среднем на 0,1 процента. Для трудоспособного населения она стала выше на 0,1 процента, для пенсионеров – на 0,2 процента, для детей снизилась на 1,4 процента, - сообщает ведомство.

Напомним, прожиточный минимум рассчитывается из потребительской корзины, в которую включается базовый набор продуктов питания, необходимый для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также непродовольственные товары и услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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