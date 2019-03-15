В РИНХе выбрали нового ректора

СЕГОДНЯ 13:12 2019-03-15T13:12:24+03:00

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В Ростовском государственном экономическом университете (РИНХ) выбрали нового ректора. По результатам тайного голосования эту должность заняла действующий врио главы вуза доктор экономических наук, профессор Елена Макаренко. За нее было отдано более 80% голосов, всего было три кандидата.

- Елена Николаевна представила программу, направленную на «развитие университета в качестве ведущего научно-образовательного центра, имеющего инновационную и социальную направленность, эффективно реализующего образовательные и научные программы, позволяющие обеспечить высококвалифицированными кадрами поступательное социально-экономическое развитие страны», - рассказали в пресс-службе РГЭУ.

О новом ректоре известно, что поступила в аспирантуру РИНХа в 1988 году. В 1995-ом стала старшим преподавателем на кафедре бухгалтерского учета, а в следующем году – доцентом. В 2011-ом защитила докторскую диссертацию.

ИСТОЧНИК KP.RU