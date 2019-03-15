Отмечая "Крымскую весну", ростовчане соберутся в большую пятерку

СЕГОДНЯ 13:29 2019-03-15T13:30:54+03:00

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На фестивале "Крымская весна", который пройдет в Ростове в грядущее воскресенье, 17 марта, будет проведен молодежный флешмоб. Организаторы акции хотят, что более 300 человек с шарами в руках образовали "живую надпись" в виде римской цифры V (пять) - в честь 5-летия воссоединения Крыма с Россией. В конце мероприятия участники отпустят шары в небо.

Для участия во флешмобе ростовчанам нужно прийти в воскресенье в парк Левобережный к 11:30. В пункте сбора возле главной сцены их встретят волонтеры с указателем "ФЛЕШМОБ". Приветствуется, если участник принесет с собой гелиевый воздушный шар, соответствующий одному из цветов флага России.

Напомним, фестиваль пройдет в Левобережном парке с 12 до 19 часов. Ростовчан и гостей города ждут насыщенные культурная и гастрономическая программы. На сцене выступят ансамбли города и области, творческие коллективы Южного военного округа. Ожидаются показательные выступления спецподразделений Вооруженных сил России и конных казаков.

ИСТОЧНИК KP.RU