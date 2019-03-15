2019-03-15T13:30:54+03:00
Общество

Отмечая "Крымскую весну", ростовчане соберутся в большую пятерку

Не левом берегу Дона запланирован масштабный флешмоб
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Фото: администрация города Ростова-на-Дону.Фото: администрация города Ростова-на-Дону.
Изменить размер текста:

На фестивале "Крымская весна", который пройдет в Ростове в грядущее воскресенье, 17 марта, будет проведен молодежный флешмоб. Организаторы акции хотят, что более 300 человек с шарами в руках образовали "живую надпись" в виде римской цифры V (пять) - в честь 5-летия воссоединения Крыма с Россией. В конце мероприятия участники отпустят шары в небо.

Для участия во флешмобе ростовчанам нужно прийти в воскресенье в парк Левобережный к 11:30. В пункте сбора возле главной сцены их встретят волонтеры с указателем "ФЛЕШМОБ". Приветствуется, если участник принесет с собой гелиевый воздушный шар, соответствующий одному из цветов флага России.

Напомним, фестиваль пройдет в Левобережном парке с 12 до 19 часов. Ростовчан и гостей города ждут насыщенные культурная и гастрономическая программы. На сцене выступят ансамбли города и области, творческие коллективы Южного военного округа. Ожидаются показательные выступления спецподразделений Вооруженных сил России и конных казаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону аптеку оштрафовали за продажу просроченного «Нурофена» для детей
«Ростелеком» оценил проекты учеников ростовского технопарка «Кванториум»
Ростовские ученые разрабатывают систему прогнозирования срока службы автодорог
В банке ВТБ выяснили: женщины тратят на треть меньше мужчин
В соцсетях Ростова-на-Дону рассказали о новом случае аферы с участием женщины и грудничка
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 16-17 марта 2019: дожди и до плюс восьми тепла
В РИНХе выбрали нового ректора
В Ростовской области снизился прожиточный минимум для детей
Житель Ростова-на-Дону обокрал квартиру, которую арендовал на сутки
На майские праздники из Ростова-на-Дону в Сочи и Кисловодск запустят дополнительные поезда
Пробки на полгода гарантированы: До конца весны начнется ремонт Западного моста на выезде из Ростова-на-Дону
В Ростове к шести месяцам исправительных работ приговорили мужчину, который пытался продать рога сайгака
В Ростовской области задержали 240 килограммов сомнительного мяса
В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил 34-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону на линию вернули большие автобусы № 22 «Ц-Рынок -Темерник»
«Не дай себя доить!»: В Ростове-на-Дону пройдет митинг против «мусорной реформы» и роста тарифов
В Ростове-на-Дону будут судить предпринимателя, который продал за 11 млн рублей незаконные квартиры
В Ростове-на-Дону иномарка, поворачивая во двор дома, сбила девятилетнего школьника
На южном выезде из Ростова-на-Дону возле «Тачанки» в аварии пострадали три человека
«Сапоги как у моей прабабушки»: Фанаты раскритиковали весенний образ третьей жены Тарасова
Жительница Аксайского района украла кошелек у женщины, которая отвлеклась на маленького ребенка
«Сказочно красиво и нежно»: поклонники оценили цепи и откровенное мини «Мисс Россия» Татьяны Котовой
В Новочеркасске задержали доставщика дров, который обворовал клиента
В Ростове-на-Дону перекроют несколько улиц
В марте на помощь малоимущим Ростовской области выделено 54 млн рублей
В Ростове-на-Дону не будут отменять концерт «Ленинграда» на новом стадионе
Для жителей Ростовской области проведут «Ипотечную субботу»