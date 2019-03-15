2019-03-15T15:00:28+03:00
Общество

Агрохолдинг «СТЕПЬ» примет участие в выставке «Арабия-ЭКСПО 2019»

Ростов-на-Дону, 13 марта 2019 года – Агрохолдинг «СТЕПЬ» примет участие в IV-й международной выставке «Арабия-ЭКСПО 2019», которая пройдет c 8 по 10 апреля 2019 года в Центральном Выставочном зале «Манеж» в Москве
материал предоставлен Агрохолдингом «СТЕПЬ»
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«Агрохолдинг «Степь» уже активно сотрудничает с рядом арабских стран, поставляя туда свою растениеводческую продукцию. Для агрохолдинга предстоящее событие – это возможность презентовать свой потенциал инвесторам из арабского мира», - отметил генеральный директор АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» Андрей Недужко.

Организатором выступает Российско-Арабский Деловой Совет (РАДС) при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Лиги Арабских государств, МИД, Минпромторга, Минэнерго и Минсельхоза России, Союза арабских палат, посольств России в арабских странах и дипломатических миссий арабских стран в Москве, Правительства Москвы, Российского экспортного центра. РАДС существует более 15 лет. Бессменным руководителем организации с российской стороны является председатель Совета директоров ПАО АФК «Система» Владимир Евтушенков.

Ожидается участие официальных делегаций и представителей деловых кругов регионов Российской Федерации и около 20 арабских государств, в том числе: Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира, Египта, Туниса и других.

Гостей форума ждет насыщенная деловая программа: круглые столы, заседания межгосударственных деловых советов, бизнес-диалоги, презентации, кейс-зона и т.д. В рамках панельных сессий специальное обсуждение пройдет по «Российско-арабскому сотрудничеству в промышленной отрасли и в сельскохозяйственной сфере, включая халяльную продукцию».

В рамках форума будут организованы заседания двусторонних Деловых Советов/диалогов между странами-участницами московской встречи и презентации свободных экономических зон России и арабских стран. Двусторонние Деловые Советы созданы и координируются РАДС для поддержания и развития уникальной инфраструктуры контактов в деловых и официальных кругах России и странах арабского Востока.

ИСТОЧНИК KP.RU

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