Агрохолдинг «СТЕПЬ» примет участие в выставке «Арабия-ЭКСПО 2019»
«Агрохолдинг «Степь» уже активно сотрудничает с рядом арабских стран, поставляя туда свою растениеводческую продукцию. Для агрохолдинга предстоящее событие – это возможность презентовать свой потенциал инвесторам из арабского мира», - отметил генеральный директор АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» Андрей Недужко.
Организатором выступает Российско-Арабский Деловой Совет (РАДС) при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Лиги Арабских государств, МИД, Минпромторга, Минэнерго и Минсельхоза России, Союза арабских палат, посольств России в арабских странах и дипломатических миссий арабских стран в Москве, Правительства Москвы, Российского экспортного центра. РАДС существует более 15 лет. Бессменным руководителем организации с российской стороны является председатель Совета директоров ПАО АФК «Система» Владимир Евтушенков.
Ожидается участие официальных делегаций и представителей деловых кругов регионов Российской Федерации и около 20 арабских государств, в том числе: Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира, Египта, Туниса и других.
Гостей форума ждет насыщенная деловая программа: круглые столы, заседания межгосударственных деловых советов, бизнес-диалоги, презентации, кейс-зона и т.д. В рамках панельных сессий специальное обсуждение пройдет по «Российско-арабскому сотрудничеству в промышленной отрасли и в сельскохозяйственной сфере, включая халяльную продукцию».
В рамках форума будут организованы заседания двусторонних Деловых Советов/диалогов между странами-участницами московской встречи и презентации свободных экономических зон России и арабских стран. Двусторонние Деловые Советы созданы и координируются РАДС для поддержания и развития уникальной инфраструктуры контактов в деловых и официальных кругах России и странах арабского Востока.
ИСТОЧНИК KP.RU