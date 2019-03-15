Ростовские ученые разрабатывают систему прогнозирования срока службы автодорог

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-15T14:43:46+03:00

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Ростовские ученые разрабатывают систему мониторинга состояния дорожных одежд, которая позволит прогнозировать срок службы дорог на этапе их эксплуатации и определять время проведения ремонтных работ.

Как рассказали в ДГТУ, исследователи стремятся разработать единую концепцию мониторинга состояния дорожной одежды. Она позволит определять ее остаточный ресурс и срок службы до момента выполнения капремонта, а также объединит проектные решения с эксплуатационным состоянием дорожной одежды.

По мнению специалистов, до сих пор главной причиной, затрудняющей такое определение, является то, что рассчитывающий ее проектировщик и осуществляющий оценку ее состояния уже на стадии эксплуатации диагност работают каждый по своим нормативным документам, мало связанным друг с другом. Поэтому в основу своей методики ученые опорного вуза положили комплексный расчетно-экспериментальный подход к анализу деформирования дорожной одежды под воздействием реального транспортного потока.

К слову, уже выполнена оценка несущей способности дорожных одежд, их отдельных слоев, визуального состояния, интенсивности движения и нагрузки на некоторых городских дорогах и федеральных трассах. А часть результатов исследований вошла в систему управления состоянием автодорог компании «Автодор». В перспективе они могут использоваться как проектными и подрядными организациями, так и обеспечивающими сохранность дорог общего пользования федеральными ведомствами.

ИСТОЧНИК KP.RU