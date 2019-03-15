2019-03-15T14:20:15+03:00
Общество

Погода на выходные в Ростове-на-Дону 16-17 марта 2019: дожди и до плюс восьми тепла

Выясняем, какую погоду обещают синоптики в Ростове-на-Дону 16-17 марта 2019
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
К вечеру пятницы, 15 марта, синоптики советуют готовится к дождю и сильному ветру.К вечеру пятницы, 15 марта, синоптики советуют готовится к дождю и сильному ветру.
Изменить размер текста:

Погода на выходные в Ростове-на-Дону 16-17 марта 2019: дожди и до плюс восьми тепла. Так, если верить прогнозам метеорологам, то уже во второй половине дня в пятницу, 15 марта, обещают сильный ливень, когда за шесть часов выпадет до трех миллиметров воды. Температура воздуха за окном в вечернее время до плюс четырех градусов тепла. При этом порывы восточного ветра будут достигать 12 метров в секунду.

В субботу, 16 марта, потеплеет до плюс восьми градусов. Осадки прогнозируют до девяти часов утра. А во второй половине дня даже проглянет солнышко.

В воскресенье, 17 марта, весь день может прокапывать мелкий дождик. В дневные часы - до плюс семи выше нуля, в вечернее время - около пяти со знаком плюс.

Начало следующей недели будет хоть и хмурым, зато теплым - до десяти градусов тепла и никакого сильного ветра. Правда, метеорологи советуют прихватить с собой зонтик - осадки в виде дождя хоть и маловероятны, но возможны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону аптеку оштрафовали за продажу просроченного «Нурофена» для детей
«Ростелеком» оценил проекты учеников ростовского технопарка «Кванториум»
Ростовские ученые разрабатывают систему прогнозирования срока службы автодорог
В банке ВТБ выяснили: женщины тратят на треть меньше мужчин
В соцсетях Ростова-на-Дону рассказали о новом случае аферы с участием женщины и грудничка
Отмечая "Крымскую весну", ростовчане соберутся в большую пятерку
В РИНХе выбрали нового ректора
В Ростовской области снизился прожиточный минимум для детей
Житель Ростова-на-Дону обокрал квартиру, которую арендовал на сутки
На майские праздники из Ростова-на-Дону в Сочи и Кисловодск запустят дополнительные поезда
Пробки на полгода гарантированы: До конца весны начнется ремонт Западного моста на выезде из Ростова-на-Дону
В Ростове к шести месяцам исправительных работ приговорили мужчину, который пытался продать рога сайгака
В Ростовской области задержали 240 килограммов сомнительного мяса
В Ростовской области грузовой поезд насмерть сбил 34-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону на линию вернули большие автобусы № 22 «Ц-Рынок -Темерник»
«Не дай себя доить!»: В Ростове-на-Дону пройдет митинг против «мусорной реформы» и роста тарифов
В Ростове-на-Дону будут судить предпринимателя, который продал за 11 млн рублей незаконные квартиры
В Ростове-на-Дону иномарка, поворачивая во двор дома, сбила девятилетнего школьника
На южном выезде из Ростова-на-Дону возле «Тачанки» в аварии пострадали три человека
«Сапоги как у моей прабабушки»: Фанаты раскритиковали весенний образ третьей жены Тарасова
Жительница Аксайского района украла кошелек у женщины, которая отвлеклась на маленького ребенка
«Сказочно красиво и нежно»: поклонники оценили цепи и откровенное мини «Мисс Россия» Татьяны Котовой
В Новочеркасске задержали доставщика дров, который обворовал клиента
В Ростове-на-Дону перекроют несколько улиц
В марте на помощь малоимущим Ростовской области выделено 54 млн рублей
В Ростове-на-Дону не будут отменять концерт «Ленинграда» на новом стадионе
Для жителей Ростовской области проведут «Ипотечную субботу»