СЕГОДНЯ 14:20 2019-03-15T14:20:15+03:00

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Погода на выходные в Ростове-на-Дону 16-17 марта 2019: дожди и до плюс восьми тепла. Так, если верить прогнозам метеорологам, то уже во второй половине дня в пятницу, 15 марта, обещают сильный ливень, когда за шесть часов выпадет до трех миллиметров воды. Температура воздуха за окном в вечернее время до плюс четырех градусов тепла. При этом порывы восточного ветра будут достигать 12 метров в секунду.

В субботу, 16 марта, потеплеет до плюс восьми градусов. Осадки прогнозируют до девяти часов утра. А во второй половине дня даже проглянет солнышко.

В воскресенье, 17 марта, весь день может прокапывать мелкий дождик. В дневные часы - до плюс семи выше нуля, в вечернее время - около пяти со знаком плюс.

Начало следующей недели будет хоть и хмурым, зато теплым - до десяти градусов тепла и никакого сильного ветра. Правда, метеорологи советуют прихватить с собой зонтик - осадки в виде дождя хоть и маловероятны, но возможны.

ИСТОЧНИК KP.RU