В банке ВТБ выяснили: женщины тратят на треть меньше мужчин

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-15T14:43:24+03:00

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Любопытное исследование провели в ВТБ. Там проанализировал продуктовые предпочтения своих розничных клиентов. Выяснилось: женщины тратят на треть меньше мужчин!

- Статистика показывает, что среди всех клиентов львиная доля приходится на мужчин – 53 процента, - рассказали в банке. - И, в целом, они тратят больше женщин: соотношение общих трат покупок в течение года составляет 60 на 40 процентов. Также у сильного пола выше и средний чек на 15%. Кроме того, мужчины более активны и с точки зрения оформления кредитных продуктов: сумма заемных средств у них выше на 10%, они оформляют на 20% больше кредитов наличными и на 10% - ипотеки. Также лидируют представители сильного пола и по оформленным кредитным картам.

При этом женщины более экономны в тратах, поэтому объем задолженности у них в среднем почти на 16 000 рублей меньше. Кроме того, дамы демонстрируют большую сберегательную активность, вкладывая свои средства в депозитные продуты. Средний размер вклада у них на 15% выше. При этом за последние три года женщины не изменили свои предпочтения к покупке более дорогих автомобилей. «Средний чек» по оформляемым автокредитам у них больше на 10%. Интересно, что при этом общее число приобретаемых машин у мужчин почти вдвое больше.

А еще каждый второй клиент ВТБ пользуется программами лояльности. А из семи доступных на данный момент опций наибольшей популярностью пользуются «Коллекция», «Заемщик» и «Кешбэк».

ИСТОЧНИК KP.RU