В соцсетях Ростова-на-Дону рассказали о новом случае аферы с участием женщины и грудничка

СЕГОДНЯ 14:36 2019-03-15T14:36:29+03:00

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Ростовский автомобилист предупредил об афере, жертвой которой чуть не стал сам. Своей историей он поделился в одном из городских пабликов. По его словам, дело было на Ворошиловском выезде возле недействующей заправки.

- Около 22 часов там стояла женщина с грудным ребенком на руках и голосовала, - пишет автолюбитель. - Я остановился, открыл пассажирское окно и спрашиваю: «Вам куда так поздно?». Она отвечает: «В сторону Кагальницкой». Мне было не по пути, но решил из жалости довести. Перед тем как сесть, она странно задергалась и покрутилась по сторонам. В этот момент я вижу, как на территории закрытой заправки загораются габариты двух авто. Я сразу понял что к чему, ответил, что занят и тороплюсь. Отъезжая по обочине, увидел еще три припаркованных автомобиля. Суть, я думаю, многие уловили.

Для непонятливых автор поста добавил:

- Она садится к тебе в автомобиль, рассказывает что ее избивает муж и она вынуждена ночью ехать к родственникам, но в пути тебя останавливает ОПГ и кошмарит. Предупредите остальных, кто еще не все в курсе этой аферы!

К слову, подобный способ раскрутить водителя на деньги был распространен на Дону год-два тому назад. Правда, вместо женщины с ребенком была беременная.

ИСТОЧНИК KP.RU