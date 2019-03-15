«Ростелеком» оценил проекты учеников ростовского технопарка «Кванториум»

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-15T14:45:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Специалисты «Ростелекома» посетили детский технопарк «Кванториум» в Ростове-на-Дону и ознакомились со специальными проектами, реализованными кванторианцами. По рекомендации компании ученики промдизайн- и IT-квантумов в течение 2 недель работали над актуальными для современного рынка кейсами.

Будущие дизайнеры занимались проектом с использованием технологии дополненной реальности, а программисты создавали алгоритмы для онлайн-аукциона. Главными критериями оценки работ стали удобство пользования, дизайн и соответствие затрат на реализацию поставленным целям. Все участники отлично справились с поставленными задачами и получили от экспертов компании высокие оценки и практические советы для дальнейшего развития своих проектов.

Андрей Махаев, заместитель директора Ростовского филиала, директор по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком»: «Сегодня нас особенно впечатлил квантум промдизайна: искренняя вовлеченность ребят, детальная проработка проекта и отличные навыки презентации заслуживают уважения. Мы будем регулярно предлагать кванторианцам кейсы, с которыми сталкиваемся в работе сами. Детское решение какой-либо задачи может оказаться оригинальным и эффективным. Мы с интересом следим за учебным процессом «Кванториума» и будем всячески поощрять нестандартное мышление у его учеников».

Сергей Савченко, директор детского технопарка «Кванториум» в Ростове-на-Дону: «У нас лекции и теории занимают 10% времени. Задачи «Кванториума» исключительно прикладные. Мы учим ребят практическому опыту взаимодействия с лидерами рынка. Высокотехнологичные компании, влияющие на экономику региона, такие как «Ростелеком», особенно важны для эффективности учебного процесса. Мы хотим достичь уровня, который позволит нам браться за исполнение коммерческих заказов для представителей бизнеса».

«Ростелеком» – федеральный партнер детских технопарков. Соглашение о сотрудничестве между Ростовским филиалом национального оператора связи и «Кванториумом» подписано еще летом 2018 года. Согласно документу, компания курирует проекты, созданные учениками технопарка, и способствует их развитию и продвижению, проводит мастер-классы и организует стажировки на своих объектах.

Технопарки рассчитаны на детей от 6 до 18 лет и являются для школьников бесплатными. «Кванториумы» создаются по всей стране в рамках нацпроекта «Образование» с целью содействовать ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-технического потенциала российской молодежи, внедрению эффективных моделей образования. В настоящее время уже открыто 89 технопарков в 62 регионах России.

ИСТОЧНИК KP.RU