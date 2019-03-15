2019-03-15T14:46:21+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону аптеку оштрафовали за продажу просроченного «Нурофена» для детей

Размер наказания для фармацевтов составил 50 тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
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Размер наказания для фармацевтов составил 50 тысяч рублей.Размер наказания для фармацевтов составил 50 тысяч рублей.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Вопиющее нарушение обнаружили сотрудники регионального Управления Росздпавнадзора, когда посетили с проверкой одну из аптек Ростовской области. Оказалось, что прямо в торговом зале в ней находились детские просроченные лекарства - те, которые призваны снижать жар и облегчать боль маленьким пациентам.

Как рассказали специалисты, детский «Нурофен» был с истекшим сроком годности. Кроме того, аптека нарушала еще и температурный режим хранения медицинских препаратов.

В итоге, фармацевтов привлекли к административной ответственности и назначили сумму штрафа, которую те обязаны теперь заплатить. Официальный представитель ведомства Елена Нечай сообщила «Комсомолке», что размер наказания в данном случае составил 50 тысяч рублей.

Напомним, в донской столице закрыли аптеку, где продавали наркотические препараты без рецепта. Жалобу написали местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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