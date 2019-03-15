2019-03-15T14:59:44+03:00
Общество

«Тетя колбаса»: Ростовчане обсуждают модницу в эксклюзивных джинсах

Фото появилось в городском паблике с подписью: «Я хочу такой же крепкий асфальт в Ростове, как и ее джинсы»
ГОШЕВ игорь
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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают модницу, снимок которой появился в одном из городских пабликов. Фото: Группа Вконтакте "Это Ростов".В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают модницу, снимок которой появился в одном из городских пабликов. Фото: Группа Вконтакте "Это Ростов".
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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают модницу, фото которой появилось в одном из городских пабликов. На снимке дама запечатлена в эксклюзивном наряде, который сейчас редко встретишь на городских улицах. Однако автор поста сделал к нему такую надпись: «Я хочу такой же крепкий асфальт в Ростове, как и ее джинсы». Интернет-пользователи поддержали шутку.

- Он такой и есть, весь в дырах, - написал один из них.

Но у большинства горожан эмоции вызвал все же наряд дамочки. В числе комментариев были такие: «Тетя колбаса», «Это когда вдохнула - надела - выдохнула» и «Я теперь не смогу есть сардельки, спасибо!».

Одна из ростовчанок даже вступилась за девушку:

- Может форс мажор какой-то произошел, и надеть нечего кроме этого убожества. Вопрос в том, зачем вообще такую дичь носить. Это была одно время мода, но она уже прошла давно.

А один из горожан честно написал: «Боюсь по городу ходить и ездить... По утрам лихорадочно листаю посты и радостно вздыхаю, не увидев себя...».

ИСТОЧНИК KP.RU

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