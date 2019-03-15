«Тетя колбаса»: Ростовчане обсуждают модницу в эксклюзивных джинсах
В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают модницу, фото которой появилось в одном из городских пабликов. На снимке дама запечатлена в эксклюзивном наряде, который сейчас редко встретишь на городских улицах. Однако автор поста сделал к нему такую надпись: «Я хочу такой же крепкий асфальт в Ростове, как и ее джинсы». Интернет-пользователи поддержали шутку.
- Он такой и есть, весь в дырах, - написал один из них.
Но у большинства горожан эмоции вызвал все же наряд дамочки. В числе комментариев были такие: «Тетя колбаса», «Это когда вдохнула - надела - выдохнула» и «Я теперь не смогу есть сардельки, спасибо!».
Одна из ростовчанок даже вступилась за девушку:
- Может форс мажор какой-то произошел, и надеть нечего кроме этого убожества. Вопрос в том, зачем вообще такую дичь носить. Это была одно время мода, но она уже прошла давно.
А один из горожан честно написал: «Боюсь по городу ходить и ездить... По утрам лихорадочно листаю посты и радостно вздыхаю, не увидев себя...».
ИСТОЧНИК KP.RU