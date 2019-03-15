«Разбудили всех жильцов»: В Ростове-на-Дону на Чкаловском машины эвакуировали в час ночи

СЕГОДНЯ 15:17 2019-03-15T15:17:09+03:00

Авто эвакуируют не только днем, но и ночью. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

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В социальных сетях Ростова-на-Дону появилось видео, на котором в темное время суток эвакуируют машины. Автор ролика - его за несколько часов посмотрели больше 28 тысяч (!) человек, пояснил:

- Вятская 63/3, час ночи. Отличное время для эвакуации машин. Разбудили всех жильцов. Ну и какая в этом необходимость? - подписал он снятые кадры.

Вероятно, сосед предупредил - не спать придется долго: «А на улице Вятской, 106 целые две недели машины эвакуировали в два ночи».

Мнения пользователей по теме разделились.

Одни шутили: «Надо было 02 позвонить, по поводу шума после 23 часов».

Но большинство все же поддержали инициативу:

- Правильно делают. А то люди сами не понимают, что нельзя нарушать. Ни пройти, ни проехать! Может, хотя бы это создаст спрос на подземные парковки в новых домах, и застройщики будут закладывать в дом необходимое количество подземных машиномест, - написал один из горожан.

Или вот:

- В Японии в некоторых местах вообще не купишь авто, если нет собственного парковочного места. Закон такой. Некуда парковать - не покупай.

В общей сложности пост собрал десятки лайков и комментариев.

Эвакуаторы на Вятской 15.3.2019 Ростов-на-Дону Главный.Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU