2019-03-15T17:19:20+03:00
Общество

«Можно удалять Инстаграм»: так отреагировали поклонники на новое фото «Миссис Россия» Полины Дибровой

Красавица поделилась с подписчиками новым образом
ГОШЕВ Игорь
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Красавица в очередной раз поделилась с подписчиками новым образом. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Красавица в очередной раз поделилась с подписчиками новым образом. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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«Миссис Россия» Полина Диброва поделилась с поклонниками новым образом. Многодетная мать опубликовала снимок, на котором она сразу после работы мастера: ей сделали укладку и визаж.

- Рука не моя, все остальное да. Спасибо за образ, - поблагодарила модель авторов красоты.

А поклонники оценили увиденное, поставив всего за несколько часов больше пяти тысяч лайков.

- Просто невероятная! Во всех смыслах, - написала одна из подписчиц Дибровой.

polinadibrovapolinadibrova
Рука не моя все остальное да
5610 отметок «Нравится»20 комментариевInstagram

- Красивый макияж, - высказала свое мнение другая.

- Ну что, супер, что тут скажешь, можно удалять Инстаграм. Звезда, все есть, молодчинка, - похвалила хозяйку странички еще одна из Интернет-пользователей.

Надо отметить, что сама Полина дорожит своими подписчиками, а потому отвечает и благодарит за комплименты каждого, кто оставляет ей сообщения. Кроме того, многодетная мать часто делится лайфхаками того, как держать фигуру в форме, как она проводит отдых вместе с семьей, а еще выкладывает атмосферные видео с вечеринок с подругами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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