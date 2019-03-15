«Можно удалять Инстаграм»: так отреагировали поклонники на новое фото «Миссис Россия» Полины Дибровой
«Миссис Россия» Полина Диброва поделилась с поклонниками новым образом. Многодетная мать опубликовала снимок, на котором она сразу после работы мастера: ей сделали укладку и визаж.
- Рука не моя, все остальное да. Спасибо за образ, - поблагодарила модель авторов красоты.
А поклонники оценили увиденное, поставив всего за несколько часов больше пяти тысяч лайков.
- Просто невероятная! Во всех смыслах, - написала одна из подписчиц Дибровой.
- Красивый макияж, - высказала свое мнение другая.
- Ну что, супер, что тут скажешь, можно удалять Инстаграм. Звезда, все есть, молодчинка, - похвалила хозяйку странички еще одна из Интернет-пользователей.
Надо отметить, что сама Полина дорожит своими подписчиками, а потому отвечает и благодарит за комплименты каждого, кто оставляет ей сообщения. Кроме того, многодетная мать часто делится лайфхаками того, как держать фигуру в форме, как она проводит отдых вместе с семьей, а еще выкладывает атмосферные видео с вечеринок с подругами.
ИСТОЧНИК KP.RU