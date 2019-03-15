2019-03-15T17:28:48+03:00
Общество

В Ростовской области опубликовали рейтинг управляющих компаний

На Дону таких 400 организаций
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области опубликовали рейтинг Управляющих компаний. Фото: ГОПАЛО Ольга.В Ростовской области опубликовали рейтинг Управляющих компаний. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В Ростовской области опубликовали рейтинг Управляющих компаний. Он появился в Госжилинспекции региона, где оценили работу коммунальщиков за год. Известно, что в списке в общей сложности 400 компаний, из которых 180 находятся в Ростове-на-Дону.

Как рассказал глава ведомства Павел Асташев, при составлении рейтинга учитывались площадь многоквартирных домов, которые находятся в управлении компании, количество обращений, поступивших в Госжилинспекцию региона, число выявленных нарушений, неисполненных предписаний, уклонений от проверок и количество составленных протоколов.

Известно, что в Ростове-на-Дону в ТОП лучших вошли две управляющие компании, входящие в группу компаний УК Ворошиловский (новые наименования УК Альфа, УК Бетта), три управляющие компании, входящие в группу компаний «Квадро» (ООО УО Халкидики, УО РОДОС, УО Ираклион), Фирма ЖКХ Н, ООО «Донские Зори», ООО УК КА (прежнее название ООО «УК Юг-Сервис»).

Известно, что рейтинг управляющих компаний ведется ежеквартально, начиная с 2015 года. Его можно полностью посмотреть на официальном сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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