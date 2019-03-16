2019-03-16T09:49:00+03:00
Общество

Мэрия Ростова-на-Дону расторгла договоры с перевозчиком, который обслуживал маршруты № 22 и № 44

Причина - неоднократные нарушения условий контрактов
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Администрация Ростова-на-Дону распространила официальное сообщение о расторжении контрактов с перевозчиком, который обслуживал маршруты №№ 22, 44. Причина - неоднократные нарушения условий договора (на маршруты якобы выходило меньшее количество автобусов, нежели было прописано в контракте). Согласно сообщению администрации, перевозчиков заранее предупредили об одностороннем отказе, но дали время на исправление.

- По истечении отведенного срока на устранение выявленных нарушений, в связи с необеспечением надлежащего исполнения условий муниципальных контрактов, департаментом транспорта расторгнуты договорные обязательства с перевозчиком ООО ТК «АвтоРегионТранс», - говорится в сообщении мэрии.

В ближайшее время должны объявить конкурс среди перевозчиков, которые готовы взяться за обслуживание этих маршрутов.

Напомним, ранее было сообщено, что могут быть расторгнуты контракты с перевозчиками, которые обслуживают маршруты №№ 29, 56.

ИСТОЧНИК KP.RU

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