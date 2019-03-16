Ростов-на-Дону принял патриотическую эстафету «Дорога Памяти»

СЕГОДНЯ 09:56 2019-03-16T09:57:41+03:00

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Город воинской славы Ростов-на-Дону стал одним из городов, который принял эстафету «Дорога Памяти». Она стартовала 15 января во Владивостоке, а завершится уже в мае у стен Брестской крепости – именно там, где в июне 1941 года началось одно из первых сражений Великой Отечественной войны.

- Эстафета проходит по десяти городам, в числе которых города-герои, города воинской и трудовой славы, - рассказали в следкоме России, который и выступил организатором акции. - В каждом из пунктов маршрута «Дорога Памяти» в специальную капсулу в форме гильзы закладывают кисет с землей тех мест, где проливали свою кровь советские солдаты, защищая Родину от немецко-фашистских захватчиков.

Торжественный митинг, посвященные встрече капсулы и ее передаче, прошел на мемориальном комплексе «Кумженская роща».

Напомним, Ростов-на-Дону награжден орденом Отечественной войны I степени, а с 2008 года является городом воинской славы России.

ИСТОЧНИК KP.RU