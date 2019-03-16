В Ростове-на-Дону экс-начальника отдела судебных приставов осудили на восемь лет за мошенничество

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-16T11:08:00+03:00

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В Ростове-на-Дону вынесли приговор бывшему начальнику отдела противодействия коррупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности, защиты государственной тайны службы судебных приставов. Борец с коррупцией в рядах ведомства сам попался на преступлении. Его признали виновным в покушении на получение взятки и мошенничестве.

- Следствием и судом установлено, что в 2018 году он потребовал от своего сотрудника взятку в сумме 35 тысяч рублей за непривлечение к дисциплинарной ответственности по результатам проводимой им проверки, - рассказали в региональном следкоме.

Когда об этом узнали в правоохранительных органах и начали выяснять все обстоятельства, оказалось, что ранее подозреваемый присвоил деньги службы приставов - 17 тысяч рублей, а также обманул гражданина, взяв у него 20 тысяч рублей (взамен обещал помочь избежать уголовной ответственности).

Приговором суда ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU