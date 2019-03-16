Автоинспекторы Ростовской области просят водителей не спешить с заменой зимних шин на летние

СЕГОДНЯ 12:06 2019-03-16T12:08:20+03:00

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Автоинспекторы Ростовской области распространили официальное обращение к водителям. Они просят автомобилистов не спешить менять зимние шины на летние, так как пока не установилась стабильная плюсовая температура.

- Ездить на летних комплектах шин в условиях похолодания и осадков крайне опасно, поскольку ее сцепление с дорогой существенно снижается, что может привести к заносу автомобиля и другим неприятным ситуациям, выйти из которых без специальных навыков крайне сложно, - поясняют в ведомстве.

Автоинспекторы также просят строго соблюдать безопасный скоростной режим, дистанцию до впереди идущего автомобиля, не совершать резких маневров по перестроению на соседнюю полосу. На загородных трассах рекомендуют двигаться не только исходя из существующих ограничений скоростного режима, а руководствоваться погодными и дорожными условиями.

ИСТОЧНИК KP.RU