Житель Ростовской области стащил у знакомого балалайку

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-16T12:34:21+03:00

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Полиция Ростовской области сообщила о раскрытии кражи балалайки. Подозреваемый - житель Родионово-Несветайского района, знакомый владельца инструмента.

- После того, как к нам поступило заявление о пропаже балалайки, были проведены оперативные мероприятия, - рассказали в правоохранительных органах. - Выяснилось, что накануне в гостях у мужчины был его давний знакомый.

Стражи порядка его нашли. Подозреваемый сначала все отрицал, а потом признался - украл он. Когда они вместе распивали алкоголь, он приметил музыкальный инструмент. На следующий день, дождавшись ухода хозяина, сорвал навесной замок входной двери и похитил балалайку.

- Украденное изъято и возвращено законному владельцу, - добавили в ведомстве.

А в отношении мужчины возбудили уголовное дело, на время расследования которого с него взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU