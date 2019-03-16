2019-03-16T12:34:21+03:00
Происшествия

Житель Ростовской области стащил у знакомого балалайку

Полицейские разыскали воришку
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
..Фото: Дмитрий ИГНАТОВ
Изменить размер текста:

Полиция Ростовской области сообщила о раскрытии кражи балалайки. Подозреваемый - житель Родионово-Несветайского района, знакомый владельца инструмента.

- После того, как к нам поступило заявление о пропаже балалайки, были проведены оперативные мероприятия, - рассказали в правоохранительных органах. - Выяснилось, что накануне в гостях у мужчины был его давний знакомый.

Стражи порядка его нашли. Подозреваемый сначала все отрицал, а потом признался - украл он. Когда они вместе распивали алкоголь, он приметил музыкальный инструмент. На следующий день, дождавшись ухода хозяина, сорвал навесной замок входной двери и похитил балалайку.

- Украденное изъято и возвращено законному владельцу, - добавили в ведомстве.

А в отношении мужчины возбудили уголовное дело, на время расследования которого с него взяли подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Автоинспекторы Ростовской области просят водителей не спешить с заменой зимних шин на летние
В Ростове-на-Дону экс-начальника отдела судебных приставов осудили на восемь лет за мошенничество
Ростов-на-Дону принял патриотическую эстафету «Дорога Памяти»
Мэрия Ростова-на-Дону расторгла договоры с перевозчиком, который обслуживал маршруты № 22 и № 44
В Ростовской области опубликовали рейтинг управляющих компаний
«Можно удалять Инстаграм»: так отреагировали поклонники на новое фото «Миссис Россия» Полины Дибровой
ЕС включил в санкционный список командующего ЮВО Александра Дворникова
«Разбудили всех жильцов»: В Ростове-на-Дону на Чкаловском машины эвакуировали в час ночи
Агрохолдинг «СТЕПЬ» примет участие в выставке «Арабия-ЭКСПО 2019»
«Тетя колбаса»: Ростовчане обсуждают модницу в эксклюзивных джинсах
В Ростове-на-Дону аптеку оштрафовали за продажу просроченного «Нурофена» для детей
«Ростелеком» оценил проекты учеников ростовского технопарка «Кванториум»
Ростовские ученые разрабатывают систему прогнозирования срока службы автодорог
В банке ВТБ выяснили: женщины тратят на треть меньше мужчин
В соцсетях Ростова-на-Дону рассказали о новом случае аферы с участием женщины и грудничка
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 16-17 марта 2019: дожди и до плюс восьми тепла
Отмечая "Крымскую весну", ростовчане соберутся в большую пятерку
В РИНХе выбрали нового ректора