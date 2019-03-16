2019-03-16T15:14:56+03:00
Происшествия

В Волгодонске 26-летняя девушка обокрала соседку

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Волгодонске под следствием оказалась 26-летняя девушка, которую подозревают в краже. Согласно официальной версии, она обворовала соседку.

- Подозреваемая проживала на одном этаже с потерпевшей, - рассказали в полиции. - Заметив открытую дверь соседки, злоумышленница зашла в квартиру и, воспользовавшись отсутствием хозяйки, вынесла кухонные шкафы и телевизионную приставку.

Обнаружив пропажу, хозяйка обратилась за помощью в полицию. Стражам порядка удалось найти украденное и вернуть владелице, а в отношении подозреваемой, которая, кстати судима за аналогичные преступления, возбудили уголовное дело.

Напомним, ранее стало известно, что в Радионово-Несветаском районе местного жителя задержали по подозрению в краже балалайки. Он похитил музыкальный инструмент у знакомого, когда тот уехал по делам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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