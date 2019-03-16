2019-03-16T16:11:54+03:00
Общество

Стали известны даты проведения ЕГЭ в Ростовской области

Экзамены пройдут с 27 мая по 1 июля
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
На Дону Единый госэкзамен будут сдавать 17,5 тысячи выпускниковНа Дону Единый госэкзамен будут сдавать 17,5 тысячи выпускниковФото: Дмитрий ИГНАТОВ
Изменить размер текста:

Стали известны сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ для выпускников школ в Ростовской области. Основной период - с 27 мая по 1 июля.

- Уже на следующей неделе стартует досрочный период – с 20 марта по 10 апреля. Также для выпускников текущего года предусмотрен дополнительный период с 3 по 20 сентября, - рассказала министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

Отметим, что выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ в досрочный период и в дополнительные сроки. А вот в дополнительный (сентябрьский) период могут пересдать экзамены участники-выпускники нынешнего года, получившие неудовлетворительный результат по русскому языку и/или математике базового уровня.

Также в три этапа пройдет ОГЭ для девятиклассников: досрочный - с 22 апреля по 14 мая, основной - с 24 мая по 2 июля и дополнительный - с 3 по 21 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Ростов" обыграл "Рубин" благодаря двум голам Романа Еременко
В Ростовской области за время операции «Автобус» наказали свыше 1700 водителей
В Ростове-на-Дону открылось новое здание миграционной службы
В Ростове-на-Дону задержали мужчин, которые обманывали жильцов, настаивая на замене газового счетчика
В Волгодонске 26-летняя девушка обокрала соседку
Житель Ростовской области стащил у знакомого балалайку
Автоинспекторы Ростовской области просят водителей не спешить с заменой зимних шин на летние
В Ростове-на-Дону экс-начальника отдела судебных приставов осудили на восемь лет за мошенничество
Ростов-на-Дону принял патриотическую эстафету «Дорога Памяти»
Мэрия Ростова-на-Дону расторгла договоры с перевозчиком, который обслуживал маршруты № 22 и № 44
В Ростовской области опубликовали рейтинг управляющих компаний
«Можно удалять Инстаграм»: так отреагировали поклонники на новое фото «Миссис Россия» Полины Дибровой
ЕС включил в санкционный список командующего ЮВО Александра Дворникова
«Разбудили всех жильцов»: В Ростове-на-Дону на Чкаловском машины эвакуировали в час ночи
Агрохолдинг «СТЕПЬ» примет участие в выставке «Арабия-ЭКСПО 2019»
«Тетя колбаса»: Ростовчане обсуждают модницу в эксклюзивных джинсах
В Ростове-на-Дону аптеку оштрафовали за продажу просроченного «Нурофена» для детей
«Ростелеком» оценил проекты учеников ростовского технопарка «Кванториум»
Ростовские ученые разрабатывают систему прогнозирования срока службы автодорог
В банке ВТБ выяснили: женщины тратят на треть меньше мужчин
В соцсетях Ростова-на-Дону рассказали о новом случае аферы с участием женщины и грудничка
Погода на выходные в Ростове-на-Дону 16-17 марта 2019: дожди и до плюс восьми тепла
Отмечая "Крымскую весну", ростовчане соберутся в большую пятерку
В РИНХе выбрали нового ректора