Стали известны даты проведения ЕГЭ в Ростовской области

СЕГОДНЯ 16:09 2019-03-16T16:11:54+03:00

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Стали известны сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ для выпускников школ в Ростовской области. Основной период - с 27 мая по 1 июля.

- Уже на следующей неделе стартует досрочный период – с 20 марта по 10 апреля. Также для выпускников текущего года предусмотрен дополнительный период с 3 по 20 сентября, - рассказала министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

Отметим, что выпускники прошлых лет могут сдать ЕГЭ в досрочный период и в дополнительные сроки. А вот в дополнительный (сентябрьский) период могут пересдать экзамены участники-выпускники нынешнего года, получившие неудовлетворительный результат по русскому языку и/или математике базового уровня.

Также в три этапа пройдет ОГЭ для девятиклассников: досрочный - с 22 апреля по 14 мая, основной - с 24 мая по 2 июля и дополнительный - с 3 по 21 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU