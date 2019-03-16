В Ростове-на-Дону задержали мужчин, которые обманывали жильцов, настаивая на замене газового счетчика

СЕГОДНЯ 17:34 2019-03-16T17:37:12+03:00

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В отдел полиции Ворошиловского района Ростова-на-Дону обратились жители одного из многоквартирных домов, попросив о помощи. Они рассказали, что к ним пришли двое мужчин и представились сотрудниками газовой компании.

- Злоумышленники заявили о необходимости замены газового счетчика, - пояснили в ведомстве. - Двое жителей подъезда согласились и заплатили деньги - по 7500 рублей.

Некоторое время они ждали возвращения «сотрудников» со счетчиками, а поняв, что их обманули, пошли в полицию. Их обидчиков сотрудникам уголовного розыска удалось разыскать. По подозрению в мошенничестве задержаны двое ростовчан 42 и 27 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело, на время расследования которого с них взята подписка о невыезде. Сейчас оперативники проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU