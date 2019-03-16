В Ростове-на-Дону открылось новое здание миграционной службы

СЕГОДНЯ 17:49 2019-03-16T17:51:14+03:00

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В субботу, 16 марта, в Ростове-на-Дону официально открылось новое здание управления миграции. Оно находится на улице Песчаной (дом № 25), в районе Текучевского моста.

- Ранее подразделение располагалось в четырех различных районах донской столицы, теперь благодаря новому зданию площадью 8,5 тыс. кв. метров удалось разместить в одном месте все 11 отделов, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области, добавляя, что здесь созданы условия и для приема маломобильных граждан.

Служебные помещения спроектированы таким образом, чтобы процесс предоставления госуслуг стал наиболее оперативным и качественным. Обещают, что благодаря электронной очереди существенно снизит время ожидания.

Новое здание миграционной службы открылось в РостовеФото: ГУ МВД России по РО

Фото: ГУ МВД России по РО

ИСТОЧНИК KP.RU