В Ростовской области за время операции «Автобус» наказали свыше 1700 водителей

СЕГОДНЯ 17:59 2019-03-16T18:03:08+03:00

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В Ростовской области подвели итоги операции «Автобус», которая проходила с 21 февраля по 3 марта. В течение этого времени сотрудники ГИБДД, инспекторы автодорожного надзора и министерства транспорта проверяли автобусы, которые курсировали по дорогам региона.

- Было выявлено 52 факта эксплуатации транспортных средств с неработающими, неисправными либо неустановленными тахографами, - рассказали в правительстве РО. - В ряде случаев пассажирские перевозки осуществлялись с нарушениями требований предрейсового контроля технического состояния автобусов.

Итог: оштрафовали 1775 водителей за нарушение правил дорожного движения, 25 автобусов поместили на спецстоянки (выявили неисправности), возбудили 149 административных дел в отношении должностных лиц.

Напомним, 19 февраля на трассе "Дон" произошла крупная авария - микроавтобус Mercedes-Benz, перевозивший пассажиров из донской столицы в Миллерово, врезался в "КамАЗ" дорожной службы, после удара опрокинулся, задев еще две иномарки. В результате ДТП погибли шесть человек, 14 попали в больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU