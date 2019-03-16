"Ростов" обыграл "Рубин" благодаря двум голам Романа Еременко

СЕГОДНЯ 18:33 2019-03-16T19:00:22+03:00

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16 марта "Ростов" на выезде встречался с "Рубином", который тренирует старый добрый Курбан Бердыев. Игрой "желто-синих" с бровки управлял Виталий Кафанов (Валерий Карпин отбывал дисквалификацию) - правая рука Курбана Бекиевича, не так давно покинувший казанцев и перешедший в "Ростов". Ростовчане отдали инициативу хозяевам и рассчитывали с помощью быстрых Ионова, Сигурдарсона, Чернова и Зайнутдинова поймать удачу в контратаке. Моменты у "желто-синих" были, но того же Сигурдарсона, Паршивлюка и К подводила реализация. Все решилось в концовке встречи, когда за дело взялся Роман Еременко. На 83-й минуте он блестяще пробил в дальний угол после комбинации с Шомуродовым. А перед самым финальным свистком прекрасно пробил с лета, закрепив успех команды - 2:0 в пользу ростовчан. Таким образом, подопечные Карпина набрали 29 очков и прервали семиматчевую безвыигрышную серию.

16.03.2019 Рубин - Ростов - 0:2. Обзор матча.

ИСТОЧНИК KP.RU