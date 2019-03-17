2019-03-17T00:11:21+03:00
Звезды

"Поздно ругать судьбу": Баста отреагировал на закон об оскорблении власти

Рэпер из Ростова-на-Дону сочинил стишок за злобу дня
Илья БОГОМОЛОВ
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Стоп-кадр из видео @bastaakanoggano, Instagram.Стоп-кадр из видео @bastaakanoggano, Instagram.
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Похоже, что тренд сочинять стихи на злободневные темы, заданный Сергеем Шнуровым, пошел дальше. Вот и известный рэпер из Ростова-на-Дону Баста разродился в Instagram парой строчек "про власть". Очевидно, Василий Вакуленко отреагировал на одобренный Советом Федерации на этой неделе закон об оскорблениях государственных символов и органов власти.

- Поздно нам ругать судьбу неизбежную - теперь будем власть ругать, но только зарубежную, - выдал Баста, чем, как всегда, спровоцировал своих подписчиков на сотни комментариев.

Многие пользователи социальной сети раскритиковали политическую позицию рэпера и снова стали сравнивать его прежнего и его нынешнего.

bastaakanogganobastaakanoggano
Про власть
14060 отметок «Нравится»275 комментариевInstagram

Напомним, по новому закону правоохранительные органы получают возможность требовать у социальных сетей и СМИ удаления и блокирования публикации непристойных, издевательских и грубых высказываний и картинок, которые оскорбляют память и историю российского общества, унижают флаг, гимн, герб и органы государственной власти России, такие как парламент, Верховный и Конституционный суды, правительство и лично президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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