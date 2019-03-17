В Ростове-на-Дону в Нахичевани рухнула каменная стена между домами

СЕГОДНЯ 00:47 2019-03-17T00:49:40+03:00

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16 марта в Ростове по адресу 30-я Линия, 15 произошло ЧП: во дворе между одноэтажными домами обрушилась часть старой арочной стены. Местные жители сняли об этом видео и выложили его в городской паблик. На нем видно, что в узкий дворик рухнуло несколько крупных камней, которые могли бы запросто покалечить человека, окажись он под ветхой конструкцией.

- Повезло, что в этот момент никто не выходил из дома, - говорит очевидец на ролике. - И нет никакой реакции от коммунальных служб. Ни до кого не дозвонишься, потому что сегодня суббота. Заявления и жалобы были.

В комментариях под видео ростовчане недоумевают: если эта старая каменная стена ничего не держала и явно была в аварийном состоянии, почему местные жители сами не разобрали ее, пока она не стала осыпаться?

Обрушилась арочная стена на 30 линии 15 16.3.2019 .Ростов-на-Дону Главный

ИСТОЧНИК KP.RU