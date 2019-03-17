В Ростове-на-Дону в торговом ларьке сгорел человек

СЕГОДНЯ 09:22 2019-03-17T09:22:31+03:00

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01». Фото: ГУ МЧС России по РО

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В ночь на 16 марта в Ростове на улице Менжинского произошел пожар: горел торговый ларек на площади в 15 квадратных метров. Спасатели получили сигнал тревоги в 3:40. Как сообщает Главное управление МЧС по РО, на место выезжали два пожарных расчета, к 4 часам утра огонь был потушен. Однако во время обследования сгоревшего объекта, сотрудники экстренной службы обнаружили тело погибшего. Его личность устанавливается, предварительно, это был сторож ларька.

Добавим, что примерно в это же время в поселке Рассвет под Ростовом горела хозяйственная постройка на улице Восточной (садовое товарищество "Ростсельмашевец-2"). Благодаря оперативным действиям пожарных, местные жители были спасены, никто не пострадал. Пожар на площади в 10 квадратных метров был потушен за 20 минут. На месте ЧП работали три пожарных бригады.

ИСТОЧНИК KP.RU