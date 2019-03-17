Ростовские спортсменки взяли серебро и золото на чемпионате России по вольной борьбе

СЕГОДНЯ 11:54 2019-03-17T11:54:55+03:00

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16 марта, в городе Улан-Удэ (республика Бурятия) завершился чемпионат России по вольной борьбе среди женщин. В нем принимали участие 135 спортсменок из 30 регионов РФ, в том числе и две ростовские вольницы - Татьяна Колесникова и Марина Симонян.

Первая по итогам соревнований стала чемпионкой страны в весовой категории до 72 кг. В финале ростовчанка одолела свою соперницу из Брянска Светлану Бабушкину со счетом 10:0.

Вторая остановилась в шаге от золотой медали в весовой категории до 55 кг. Она уступила в финале хозяйке ковра, бурятке Нине Менкеновой. Несмотря на поражение, серебро чемпионата страны - лучшее достижение в ее карьере.

- Приятно, что обе ростовские спортсменки сегодня боролись в финале чемпионата страны. Татьяна Колесникова после родов набирает форму, и сегодняшняя победа дарит нам хорошую надежду, что мы увидим ее на Олимпиаде. Марина Симонян начала финальную схватку уверенно, но по ходу поединка допустила ряд ошибок, которые непозволительны в финалах и поэтому уступила более титулованной спортсменки из Бурятии. Ей есть над чем работать, но ее прогресс от турнира к турниру виден, что не может нас не радовать., - прокомментировал выступление спортсменок президент Ростовской областной федерации спортивной борьбы Вартерес Самургашев.

Добавим, что прошедший чемпионат России являлся отборочным турниром на предстоящий предолимпийский чемпионат Европы, который пройдет с 8 по 14 апреля в Румынии.

ИСТОЧНИК KP.RU