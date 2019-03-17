В Ростовской области мужчина среди бела дня украл микроволновку из магазина
В ростовском Донецке дерзкий вор попался на краже микроволновки из магазина. Сотрудники торговой точки вызвали полицейских, когда увидели что у них пропал товар с витрины. Оперативно прибывшие на место происшествия стражи порядка тут же просмотрели записи камер видеонаблюдения и вычислили похитителя. Оказалось, он приходил в магазин с женщиной. Пока та расплачивалась с продавцом за купленный проигрыватель, мужчина стащил микроволновую печь и скрылся вместе с ней.
- Полицейские установили и задержали по горячим следам 43-летнего местного жителя. Технику он продать не успел, ее изъяли, - сообщает Главное управление МВД по Ростовской области.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU