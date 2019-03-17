2019-03-17T12:35:28+03:00
Происшествия

В Ростовской области мужчина среди бела дня украл микроволновку из магазина

Продавец в это время был занят другим покупателем
Илья БОГОМОЛОВ
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Полицейские города Донецк по горячим следам раскрыли кражу.Полицейские города Донецк по горячим следам раскрыли кражу.Фото: ГУ МВД России по РО
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В ростовском Донецке дерзкий вор попался на краже микроволновки из магазина. Сотрудники торговой точки вызвали полицейских, когда увидели что у них пропал товар с витрины. Оперативно прибывшие на место происшествия стражи порядка тут же просмотрели записи камер видеонаблюдения и вычислили похитителя. Оказалось, он приходил в магазин с женщиной. Пока та расплачивалась с продавцом за купленный проигрыватель, мужчина стащил микроволновую печь и скрылся вместе с ней.

- Полицейские установили и задержали по горячим следам 43-летнего местного жителя. Технику он продать не успел, ее изъяли, - сообщает Главное управление МВД по Ростовской области.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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